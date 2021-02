ATP Montpellier - David Goffin en quête d'un 5e titre ATP ce dimanche à Montpellier

(Belga) Après une décevante tournée australienne, David Goffin affrontera l'Espagnol Roberto Bautista Agut ce dimanche (15h) à Montpellier, où le numéro 1 belge tentera de décrocher le 5e titre ATP de sa carrière.

Samedi, David Goffin, 15e mondial et tête de série N.2, s'est hissé en finale du tournoi ATP 250 de Montpellier, une épreuve en salle sur surface dure dotée de 262.170 euros, en battant le Biélorusse Egor Gerasimov, 83e mondial, 6-4, 2-6, 6-4 en 2 heure et 11 minutes. Roberto Bautista Agut, 13e mondial et 1re tête de série de cet Open Sud de France, a de son côté écarté l'Allemand Peter Gojowczyk, 144e mondial et issu des qualifications, 7-5, 6-1 en 1 heure et 15 minutes. David Goffin disputera dimanche sa 14e finale sur le circuit ATP, la première depuis celle perdue face à Daniil Medvedev au Masters 1000 de Cincinnati en 2019. Goffin compte quatre titres ATP à son palmarès, décrochés en 2014 à Kitzbühel et Metz et en 2017 à Shenzen et Tokyo. Ce sera le sixième duel entre Goffin, 30 ans, et Bautista Agut, 32 ans. L'Espagnol avait remporté les deux premiers en 2013 à Dubaï (dur) et deux ans plus tard à l'US Open (dur). Le numéro 1 belge s'est ensuite imposé à trois reprises, en 2017 à Sofia (dur indoor) et l'année suivante à Monte Carlo (terre battue) et Barcelone (terre battue). Roberto Bautista Agut, présent pour la 17e fois en finale d'un tournoi ATP, tentera de s'offrir en 10e titre sur le circuit, le dernier datant de Doha en 2018. (Belga)