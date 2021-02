Standard - Anderlecht: voici les compos probables de ce Clasico (13h30)

Le Standard de Liège accueille le Sporting d'Anderlecht dimanche (13h30) pour le compte de la 28e journée de Jupiler Pro League de football.

Par tradition, Standard-Anderlecht est un choc du championnat de Belgique de football. Dimanche en début d'après-midi (13h30) pour le compte de la 28e journée de Jupiler Pro League, le "Clasico" joué à Sclessin sera très différent de tous les autres. Bien entendu parce qu'il se jouera dans un stade dépourvu de spectateurs. La petite forme affichée cette saison par les deux grands clubs historiques de notre compétition lui donnera un autre caractère particulier.

Les Rouches ne sont que dixièmes du classement et sont à la recherche d'une victoire en championnat depuis plus d'un mois. Le bilan de 3 points sur 15 a ramené sur terre Mbaye Leye arrivé sur le banc du club au début de l'année. Anderlecht, 6e, n'est guère plus fringuant. Avec 6 points sur 15, Vincent Kompany et les Mauves sont loin d'atteindre leurs objectifs ces dernières semaines.

Et malgré tout, tant le Standard qu'Anderlecht, avec 40 et 42 points, sont toujours en course pour le Top 4 et les Playoffs I. Autant dire que la rencontre reste riche d'intérêt.

Voici la composition probable des équipes:

Standard: Bodart, Siquet, Bokadi, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, Carcela, Amallah, Balikwisha, Klauss.

Anderlecht: Wellenreuther, Murillo, Miazga, Delcroix, Lawrence, Cullen, Sambi Lokonga, Ait El Hadj, Diaby, Amuzu, Nmecha.