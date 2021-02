Neuville 3e de l'Arctic Rally gagné par Tänak, Rovanperä 2e et leader du championnat

(Belga) L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) a remporté l'Arctic Rally, deuxième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche, en Finlande. Thierry Neuville (Hyundai) a pris la troisième place. Le Finlandais Kalle Rovanperä s'est intercalé entre les deux Hyundai et s'empare de la tête du général.

Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe démarraient la Power Stage à Aittajärvi (22,47 km) avec 21.1 de retard sur Tänak. Le pilote de Saint-Vith pouvait espérer reprendre Rovanperä, qui le devançait de 1.9. Cette dernière spéciale voyait Rovanperä signer le scratch et prendre les 5 points qui vont avec. Neuville réalisait le troisième chrono. Quatrième de la Power Stage, Tänak contrôlait bien la situation pour s'adjuger le rallye. Champion du monde en 2019, Tänak, 33 ans, décroche la 14e victoire de sa carrière en championnat du monde. Rovanperä, deuxième à 17.5, signe le meilleur résultat de sa carrière en WRC. Déjà troisième du Monte-Carlo, Neuville (+19.8), 32 ans, monte sur la troisième marche du podium pour la deuxième fois en autant de rallyes cette saison. L'Irlandais Craig Breen (Hyundai) prenait la quatrième place (+52.6), devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota), cinquième à 1:01.5. Vainqueur du Rallye Monte-Carlo, épreuve d'ouverture de la saison, Sébastien Ogier (Toyota) est sorti de route dans les derniers mètres de la dernière spéciale samedi et est resté bloqué dans un mur de neige pendant près de 20 minutes. Le champion du monde devait compter sur la Power Stage pour marquer des points. Il en prenait un avec le cinquième temps, terminant dixième du rallye. Au classement du championnat, Rovanperä prend la tête avec 39 points. Neuville le suit à 4 unités. Viennent ensuite Ogier et Evans avec 31. Tänak (27 points) occupe la cinquième place. Le prochain rallye se disputera en Croatie du 22 au 25 avril. (Belga)