Vincent Kompany: "Pour un jeune Anderlecht, c'est un pas en avant"

Voici la réaction de Vincent Kompany après la victoire d'Anderlecht sur la pelouse du Standard de Liège (1-3) dimanche pour le compte de la 28e journée de Jupiler Pro League de football.

Vainqueur de son premier Clasico à Liège depuis cinq ans, Anderlecht, muet lors de ses deux derniers matches, signe sa première victoire en championnat depuis son succès à Genk le 7 février. "Je pense qu'on pouvait être encore plus efficace", a déclaré Vincent Kompany, l'entraîneur des Mauves, au micro d'Eleven Sports. "L'avantage d'avoir une équipe plus jeune que les autres, c'est qu’ils remettent vite le compteur à zéro. Après la défaite de la semaine passée, on est vite revenu. Aujourd'hui, on avait juste envie de montrer la passion qu'on avait et celle de nos supporters. On a été combatif sur tous les points même si ce n'était pas notre meilleur football".

Les Mauves, 5es avec 45 points, reviennent à une longueur du Top 4, tandis que les Rouches sont 10es avec 40 points. "Je ne voulais pas sortir gagnant en tant que coach mais en tant qu'équipe. Le Standard essayait de mettre un gros pressing sur les ailes et je trouvais qu'on avait plus à gagner en jouant sur la vitesse en attaque. On a été capable de mettre le pied plus qu'eux. Pour un jeune Anderlecht, c'est un pas en avant".