ATP Montpellier - David Goffin s'offre un 5e titre ATP à Montpellier

David Goffin a décroché le 5e titre ATP de sa carrière dimanche à Montpellier. Le numéro 1 belge, 15e joueur mondial et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 5-7, 6-4, 6-2 face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 13e mondial et tête de série N.1, en finale du tournoi ATP 250 de Montpellier, épreuve en salle sur surface dure dotée de 262.170 euros, dimanche dans le sud de la France. La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.

David Goffin, 30 ans, a ainsi ajouté un 5e titre ATP à son palmarès après ceux décrochés en 2014 à Kitzbühel et Metz et en 2017 à Shenzen et Tokyo. Le Liégeois a disputé dimanche sa 14e finale sur le circuit ATP, la première depuis celle perdue face à Daniil Medvedev au Masters 1000 de Cincinnati en 2019. Roberto Bautista Agut, 32 ans, présent pour la 17e fois en finale d'un tournoi ATP, voit pour sa part son compteur bloqué à neuf titres, le dernier datant de Doha en 2018. C'était le sixième duel entre Goffin et Bautista Agut. L'Espagnol avait remporté les deux premiers en 2013 à Dubaï (dur) et deux ans plus tard à l'US Open (dur). Le numéro 1 belge s'est ensuite imposé à quatre reprises, en 2017 à Sofia (dur indoor), l'année suivante à Monte Carlo (terre battue) et Barcelone (terre battue) et ce dimanche à Montpellier (dur indoor). David Goffin s'est relancé dans l'Hérault, après une décevante tournée australienne. Le Liégeois, qui avait entamé l'année 2021 par une demi-finale à Antalya, avait ensuite connu deux éliminations d'entrée de jeu en Australie, contre le jeune Espagnol Carlos Alcaraz, 17 ans, au Great Ocean Road Open, puis surtout à l'Open d'Australie contre l'Australien Alexei Popyrin après avoir eu quatre balles de match Après Montpellier, David Goffin va enchaîner avec le tournoi de Rotterdam, épreuve sur surface dure dotée de 980.580 euros, où il affrontera au 1er tour l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37).