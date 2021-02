Les Belges à l'étranger - Un but et un assist pour Lukaku: l'Inter domine la Genoa

(Belga) L'Inter Milan a battu la Genoa 3-0 dimanche après une démonstration de force et entraînée par Romelu Lukaku dans son sillage. Il n'a fallu que 32 secondes au Diable Rouge pour porter son équipe au commandement. En seconde période, il a distillé la passe décisive à Matteo Darmian (69e) et sur un de ses tirs est tombé le but d'Alexis Sanchez (77e).

Au classement, l'Inter est premier avec 56 points, sept d'avance sur l'AC Milan, qui joue ce soir à l'AS Rome, et 10 sur la Juventus. Cagliari a remporté le match des mal classés à Crotone (0-2). Radja Nainggolan a joué tout le match avec les Sardes, qui se retrouvent 18e au classement (18 points). Crotone reste dernier (12 points) En Angleterre, Tottenham a remis la marche avant après deux défaites contre Burnley (4-0). Si Harry Kane (15e) et Lucas Moura (31e) ont trouvé le chemin des filets, ce succès porte le sceau de Gareth Bale. Titulaire pour la première fois en championnat, il a été l'auteur d'une passe décisive et surtout d'un doublé (2e, 55e) alors qu'il n'avait marqué qu'une seule fois en Premier League depuis son retour à chez les Spurs. Tobby Alderweireld a joué l'intégralité de la rencontre avec Tottenham, qui se retrouve 8e (39 points) au classement après 26 journées. Burnley (28 points) est 15e. En France, Nantes, avec Renaud Emond à partir de 85e, a partagé l'enjeu à Nîmes. Blas a ouvert la marque pour les Canaris (27e, 0-1) et Kone a égalisé pour le Crocos (76e, 1-1). Ce résultat ne fait les affaires des deux équipes: Nîmes devient barragiste (25 points, 18e) et Nantes descendant (24 points, 19e). Avec Wout Faes et Thomas Foket en défense et Thibault De Smet sur le banc, Reims a fait match nul avec Montpellier (0-0). Les Héraultais (39 points) sont 7e et les Champenois (31 points) 13e. (Belga)