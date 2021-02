ATP Montpellier - David Goffin offre à la Belgique un 15e titre sur le circuit ATP

(Belga) Vainqueur dimanche à Montpellier du 5e titre ATP de sa carrière, David Goffin (ATP 15) a offert à la Belgique un 15e titre sur le circuit ATP, à l'occasion de sa 14e finale.

David Goffin, 30 ans, est le joueur belge le plus titré, avec des succès en 2014 à Kitzbühel et Metz, en 2017 à Shenzen et Tokyo et en 2021 à Montpellier. Six joueurs belges ont été sacrés sur le circuit ATP. Bernard Mignot a été le premier d'entre eux, s'imposant en 1974 à Dusseldorf. Il a été ensuite suivi par Filip Dewulf (2 titres), Olivier Rochus (2 titres), Xavier Malisse (3 titres), Steve Darcis (2 titres) et David Goffin (5 titres). Les Belges en finale des tournois ATP: - Les six vainqueurs et quinze titres belges: * Bernard Mignot (1) en 1974 à Dusseldorf (All) bat Jiri Hrebec (Tch) 6-1, 6-0, 0-6, 6-4 * Filip Dewulf (2) en 1995 à Vienne (Aut) bat Thomas Muster (Aut) 7-5, 6-2, 1-6, 7-5 en 1997 à Kitzbuhel (Aut) bat Julian Alonso (Esp) 7-6 (7/2), 6-4, 6-1 * Olivier Rochus (2) en 2000 à Palerme (Ita) bat Diego Nargiso (Ita) 7-6 (16/14), 6-1 en 2006 à Munich (All) bat Kristof Vliegen (BEL) 6-4, 6-2 * Xavier Malisse (3) en 2005 à Delray Beach (USA) bat Jiri Novak (Tch) 7-6 (8/6), 6-2 en 2007 à Chennai (Ind) bat Rafael Nadal (Esp) 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) en 2007 à Delray Beach (USA) bat James Blake (USA/N.1) 5-7, 6-4, 6-4 * Steve Darcis (2) en 2007 à Amersfoort (P-B) bat Werner Eschauer 6-1, 7-6 (7/1) en 2008 à Memphis (USA) bat Robin Soderling (Suè) 6-3, 7-6 (7/5) * David Goffin (5) en 2014 à Kitzubuhel (Aut) bat Dominic Thiem (Aut) 4-6, 6-1, 6-3 en 2014 à Metz (Fra) bat Joao Sousa (Por) 6-4, 6-3 en 2017 à Shenzen (Chn) bat Alexandr Dolgopolov (UKr) 6-4; 6-7 (5/7), 6-3 en 2017 à Tokyo (Jap) bat Adrian Mannarino (Fra) 6-3, 7-5 en 2021 à Montpellier (Fra) bat Roberto Bautista Agut (Esp) 5-7, 6-4, 6-2 - Les finalistes belges: * Eduardo Masso (1) en 1990 à Hilversum (P-B) battu par Francisco Clavet (Esp) 3-6, 6-4, 6-2, 6-0 * Steve Darcis (1) en 2008 à Amersfoort (P-B) battu par Albert Montanes (Esp) 1-6, 7-5, 6-3 * Kristof Vliegen (2) en 2003 à Adelaïde (Aus) battu par Nikolay Davydenko (Rus) 6-2, 7-6 (7/3) en 2006 à Munich (All) battu par Olivier Rochus (BEL) 6-4, 6-2 * Christophe Rochus (2) en 2003 à Valence (Esp) battu par Juan-Carlos Ferrero (Esp) 6-2, 6-4 en 2006 à Rotterdam (P-B) battu par Radek Stepanek (Tch) 6-0, 6-3 * Olivier Rochus (7) en 2002 à Copenhague (Dan) battu par Lars Burgsmuller (All) 6-3, 6-3 en 2003 à Copenhague (Dan) battu par Karol Kucera (Svq) 7-6 (7/4), 6-4 en 2005 à Auckland (N-Z) battu par Fernando Gonzalez (Chi) 6-4, 6-2 en 2007 à Bombay (Ind) battu par Richard Gasquet (Fra) 6-3, 6-4 en 2009 à Stockholm (suè) battu par Marcos Baghdatis (Chy) 6-1, 7-5 en 2010 à Newport (USA) battu par Mardy Fish (USA) 5-7, 6-3, 6-4 en 2011 à Newport (USA) battu par John Isner (USA) 6-3, 7-6 (8/6) en 2012 à Auckland (Aus) battu par David Ferrer (Esp) 6-3, 6-4 * Xavier Malisse (8) en 1998 à Mexico City (Mex) battu par Jiri Novak (Tch) 6-3, 6-3 en 1999 à Delray Beach (USA) battu par Lleyton Hewitt (Aus) 6-4, 6-7 (2/7), 6-1 en 2001 à Atlanta (USA) battu par Andy Roddick (USA) 6-2, 6-4 en 2001 à Delray Beach (USA) battu par Jan-Michael Gambill (USA) 7-5, 6-4 en 2004 à Lyon (Fra) battu par Robin Soderling (Suè) 6-2, 3-6, 6-4 en 2004 à St-Poelten (Aut) battu par Filippo Volandri (Ita) 6-1, 6-4 en 2006 à Adelaïde (Aus) battu par Florent Serra (Fra) 6-3, 6-4 en 2006 à Delray Beach (USA) battu par Tommy Haas (All) 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) en 2011 à Chennai (Ind) battu par Stanislas Wawrinka (Sui) 7-5, 4-6, 6-1 * David Goffin (9) en 2014 à Bâle (Sui) battu par Roger Federer (Sui) 6-2, 6-2 en 2015 à Rosmalen (P-B) battu par Nicolas Mahut (Fra) 7-6 (7/1), 6-1 en 2015 à Gstaad (Sui) battu par Dominic Thiem (Aut) 7-5, 6-2 en 2016 à Tokyo (Jap) battu par Nick Kyrgios (Aus) 4-6, 6-63, 7-5 en 2017 à Sofia (Bul) battu par Grigor Dimitrov (Bul) 7-5, 6-4 en 2017 à Rotterdam (P-B) battu par Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 4-6, 6-4, 6-1 en 2017 au Masters de Londres (G-B) battu par Grigor Dimitrov (Bul) 7-5, 4-6, 6-3 en 2019 à Halle (All) battu par Roger Federer (Sui) 7-6 (7/2), 6-1 en 2019 à Cincinnati (USA) battu 7-6 (7/3), 6-4 par Daniil Medvedev (Rus). (Belga)