Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Jasper Stuyven (Trek-Segafredo): "Nous avons vengé notre échec de samedi"

Samedi, après le Circuit Het Nieuwsblad, Jasper Stuyven s'est encore plaint de l'insuffisance des performances de l'équipe. Dimanche, Mads Pedersen a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne pour Trek-Segafredo.

"Cette victoire de Mads fait peut-être autant plaisir que la mienne en 2016. Mads et moi avons une très bonne relation. Je l'ai parfaitement mis sur le bonne voie. C'était ce que nous avions convenu. Quand nos pelotons se sont regroupés, Pedersen m'a dit qu'il était encore frais. Ce n'était pas mon cas. J'allais donc tirer le sprint pour lui. Nous nous faisons aveuglément confiance et de cette façon, nous avons vengé notre échec de samedi", a déclaré Stuyven. Mathieu van der Poel a fait basculer la course en attaquant à un peu moins de 90 kilomètres de l'arrivée. "En fait, nous n'étions pas sûrs de le rattraper. Il a continué à rouler devant. Ce qu'il a montré a de nouveau été impressionnant. Chapeau mais nous avons gagné. C'est une belle victoire. Kuurne-Bruxelles-Kuurne est une classique du week-end d'ouverture et ça fait toujours bien sur un palmarès. Surtout après notre malchance de samedi. Je vais poursuivre avec Paris-Nice, Milan-Sanremo et les courses belges en vue du Tour des Flandres comme l'E3 à Harelbeke. La condition s'améliore et cela fait plaisir de participer à ces courses", a conclu Stuyven.