Kuurne-Bruxelles-Kuurne - Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën): "Ma condition est bonne, c'est le plus important"

(Belga) Dans le groupe de 13 coureurs à l'avant au Circuit Het Nieuwsblad samedi avant l'attaque de Julian Alpahilippe, Greg Van Avermaet était encore bien en vue à Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche où il a terminé 8e au sprint.

"La manière dont cela s'est couru aujourd'hui me convient très bien, c'est vraiment mon truc. Avec Oliver Naesen, on a essayé d'aller chercher les fuyards. Cela a duré, même un peu trop longtemps. Le groupe était encore important et tout le monde ne faisait pas son boulot. Je n'imaginais pas gagner aujourd'hui, mais avec une 8e place et une belle course, cela fait plaisir. Ma condition est bonne, c'est le plus important", a confié le coureur d'AG2R-Citroën satisfait aussi du rendement de son équipe. "Je dois avouer qu'au sein de l'équipe, on espérait mieux samedi, mais aujourd'hui, on a vraiment offert une belle prestation collective. Je serai aux Strade Bianche (le 6 mars) la semaine prochaine, c'est une course qui me convient. Si je serai sur le podium avec Wout van Aert et Mathieu van der Poel? Alors je signe des deux mains", a plaisanté Greg Van Avermaet. (Belga)