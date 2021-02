Les Belges à l'étranger - Mertens inscrit le premier but de Naples, vainqueur de Benevento

(Belga) Pour sa première titularisation après son retour de blessure, Dries Mertens a inscrit le premier but de la victoire de Naples sur Benevento dimanche (2-0). Le Diable Rouge est sorti (82e) suite à l'exclusion de Kalidou Koulibaly (81e). Daam Foulon a joué tout le match avec les visiteurs. Après 24 journées, Naples (43 points) est 6e et Benevento (25 points) 16e.

Les Napolitains ont dominé la première mi-temps. Bien qu'ils aient réussi à troubler la défense adverse à plusieurs reprises, ils ont dû se contenter du seul but de Mertens (34e, 1-0) avant le repos. Sur un centre de la gauche de Faouzi Ghoulam, le Diable Rouge a surgi au second poteau pour dévier le ballon dans le but (34e, 1-0). D'autre part, l'équipe de Filippo Inzaghi, qui a suivi le match de la tribune, n'a pensé qu'à se défendre et n'a jamais tenter de se porter vers l'avant de manière conséquente. Après la pause, c'est de nouveau sur un centre de la gauche que Lorenzo Insigne a trouvé Matteo Politano au second poteau (64e, 2-0). La fin de match n'a toutefois pas été facile pour Naples, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion (deux jaunes) de Koulibaly (81e). Dans la foulée, Gennaro Gattuso a sorti un élément offensif, Mertens, pour un plus défensif Elif Elmas (82e). Aux Pays-Bas, le choc de la 24e journée entre les deux premiers s'est terminé par un partage (1-1). Eran Zahavy a ouvert la marque pour le PSV (39e, 1-0) et Dusan Tadic a égalisé sur penalty pour les Ajacides (90e+2, 1-1). Yorbe Vertessen est monté au jeu (76e) pour l'équipe d'Eindhoven, qui a pris quatre cartes jaunes dans les dernières minutes de jeu. Au classement, l'Ajax reste en tête avec 57 points, six de plus que le PSV et un match de moins. Le Sparta Rotterdam avec Michael Heylen s'est incliné 0-2 face à Willem II. Che Nunnely (67e) et Tresor Ndayishimiye (78e) ont inscrit les buts de la formation de Tilburg, qui occupe la 16e position (17 points). Le Sparta (23 points), qui a joué à dix suite à l'exclusion de Jeffry Fortes (78e), est 13e. Un but de Paulos Abraham (50e) a suffi à Groningue pour battre Sittard. Chez les perdants, Michael Tirpan a joué tout le match, Thibaud Verlinden est monté au jeu (86e) et Dario Van den Buijs est resté sur le banc. Au classement, Groningue (42 points) reste 5e et Sittard se retrouve 9e (31 points). (Belga)