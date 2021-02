1B Pro League - Westerlo s'impose 4-0 contre Deinze et talonne Seraing pour la 2e place

(Belga) Westerlo a remporté dimanche le match de clôture de la 21e journée de la 1B Pro League contre Deinze (4-0). Igor Vetokele (15e), Kader Keita (34e) et Atabey Cicek (74e, 89e) ont assuré la victoire pour les Anversois, qui restent 3e avec 34 points, un de moins que Seraing. Mercredi, les deux équipes vont récupérer leur match de retard: Westerlo recevra Club NXT (18e journée) et Seraing se rendra au RWDM (19e journée). Deinze (27 points) se retrouve 6e.

Samedi, l'Union Saint-Gilloise a poursuivi sa marche en avant face à Lommel (3-2). Toutefois, les Unionistes ont été menés deux fois la marque sur un but d'entrée de jeu d'Arno Verschueren (1ère, 0-1) et puis, de Marlos Moreno (65e, 1-2). Mais les Bruxellois ont pu compter sur Deniz Undav, qui a signé un triplé (59e, 69e, 90e+3). Au classement, l'Union reste solide leader avec 53 points, 18 d'avance sur Seraing, qui compte un match de retard. Entre-temps, les Métallos se sont imposés dans l'après-midi 0-1 au Lierse (14 points 7e) grâce à un penalty transformé par Georges Mikautadze (32e, 0-1). Vendredi, le RWDM (5e, 28 points) s'était imposé 1-3 au Club NXT (8e, 7 points). Les espoirs brugeois ont ouvert la marque par Noah Aelterman (40e, 1-0) mais en seconde période, Glenn Claes (48e, 72e) et Leonardo Rocha (53e) les ont assommés. (Belga)