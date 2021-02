XV de France: Laporte confirme que Galthié est sorti de la bulle sanitaire

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte a confirmé que le sélectionneur Fabien Galthié était sorti de la bulle sanitaire du XV de France pour assister à un match de son fils, tout en lui conservant son soutien, dimanche soir sur France 3.

Le sélectionneur, soupçonné d'avoir enfreint le protocole sanitaire, fait partie des seize membres de l'équipe de France à avoir contracté le Covid-19, ce qui a entraîné le report du match du Tournoi des six nations France-Écosse prévu initialement ce dimanche.

Au lendemain de la victoire en Italie (50-10), Galthié s'est rendu le 7 février au stade Jean-Bouin, à Paris, pour assister à une rencontre espoirs entre Colomiers, où évolue son fils Mathis, 19 ans, et le Stade français.

"Pour moi, il a le droit à partir du moment où il est masqué. Il était dehors. On m'a dit qu'il avait regardé le match à côté de Thomas Lombard (directeur général du Stade français), qui est lui-même testé tous les trois jours et qui portait le masque", a expliqué Laporte sur le plateau de Stade 2. "Je ne vois pas où il y aurait un problème là-dessus. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin", a-t-il ajouté.

Le président de la FFR a en outre réaffirmé son soutien à Galthié. "Pourquoi je ne le soutiendrais pas? Je ne suis pas procureur. Et ce n'est pas parce que j'aime bien Fabien. Il sait très bien que je ne ferais de cadeau à personne", a-t-il affirmé.

Le patron de la FFR a insisté sur le fait que les joueurs qui sont allés manger des gaufres à Rome avant la rencontre face à l'Italie "ont été retestés en rentrant".

Laporte a aussi estimé que Serge Simon, vice-président de la FFR et "covid manager" des Bleus, n'était "pas en échec". "On vit à l'intérieur de ce XV de France ce que beaucoup de gens vivent dans la société. On a un cluster qui est rentré, c'est une évidence. Serge Simon applique ce que l'on nous dit de faire", a-t-il ajouté.

Alors que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a réclamé une enquête interne à la FFR pour faire la lumière ce cluster, un rapport mené en collaboration avec la commission médicale de la fédération doit être rendu "mardi", a indiqué Laporte.