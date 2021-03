Roberto Martinez ouvre à nouveau la porte des Diables Rouges à Marouane Fellaini

Marouane Fellaini pourrait bien faire un retour en force chez les Diables Rouges. Le sélectionneur Roberto Martinez a une nouvelle fois confirmé son intérêt pour le milieu de terrain, qui évolue en Chine.

Âgé de 33 ans, Marouane Fellaini va peut-être retrouver l'équipe nationale belge. Alors qu'il n'y est plus apparu depuis la fin de la Coupe du Monde en Russie, ayant décidé d'une retraite internationale, il pourrait faire office de solution pour compenser le probable forfait d'Axel Witsel.

Ce retour en sélection se dessine depuis déjà quelques mois. Mais la blessure de Witsel a renforcé un peu plus l'hypothèse d'une telle opération. Roberto Martinez, lui-même, a confirmé qu'il envisageait ce retour. "Actuellement, nous sommes dans une période où on accumule des informations. Et la réalité est que nous avons gardé un œil sur Marouane parce que c’est un footballeur unique, c’est un compétiteur qui dans des tournois, peut vous apporter quelque chose", a-t-il avoué à la RTBF. Maintenant, il n’a plus joué depuis longtemps, depuis qu’il a gagné la Coupe en Chine le 19 décembre. Donc, pour le moment, nous sommes en train d’accumuler des informations. Marouane est l’un des joueurs que nous suivons semaine après semaine".

La trêve internationale de mars pourrait donc être la première de Fellaini depuis près de trois ans. Notons que le coach a aussi confirmé un intérêt pour Pascal Struijk, défenseur central de 21 ans qui évolue à Leeds, désireux de l'intégrer pour qu'il apprenne au contact des cadres de notre défense. Cela pourrait arriver dès les prochains matchs.