Une carte de Luka Doncic vendue plusieurs millions d'euros aux USA (photo)

Une rare carte à collectionner de la star slovène des Dallas Mavericks Luka Doncic, datant de sa saison de rookie en NBA en 2018-2019, a été vendue 4,6 millions de dollars (environ 3,8 millions d'euros) dimanche.

Signée de la main de Luka Doncic, cette carte est la plus chère jamais vendue dans le monde du basket-ball, écrasant les précédents records, avec Giannis Antetokounmpo (1,8 million de dollars), LeBron James (1,8 million de dollars) et Michael Jordan (1,4 million de dollars).

Par coïncidence, cette carte a été vendue le jour de l'anniversaire des 22 ans du prodige slovène, selon un post Instagram du collectionneur Bolillo Lajan San, repéré par le Dallas Morning News, un média local. Sacré rookie de l'année en 2019 et All-Star à deux reprises (2020 et 2021), Luka Doncic affiche cette saison des statistiques de 28,5 points par match, 8,4 rebonds et 9 passes décisives.