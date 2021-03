Standard-Anderlecht: Une victoire "à la Weiler" et la "colère des supporters", revue de presse du Clasico

L’affiche de ce week-end était évidemment la réception d’Anderlecht par le Standard. Les Mauves se sont imposés 1-3, une première victoire en terres liégeoises depuis 4 ans et demi.

Nos confrères de chez Sudpresse soulignent un "Anderlecht combatif", tout en titrant sur "la colère des supporters". En faisant référence notamment aux supporters liégeois qui ont bloqué le parking pour faire savoir leur mécontentement aux joueurs.

Dans un match crucial pour la fin de la phase classique et la course au top 4, la défaite était interdite dimanche. Après s’être inclinés, devront espérer "bien plus qu’un miracle pour fêter une qualification pour les Playoffs 1", toujours selon nos confrères de Sudpresse.

Dans ses pages, la Dernière Heure et La Libre reprennent une petite interview du coach liégeois Mbaye Leye. Celui-ci, bien conscient que les résultats doivent s’améliorer, assume ses responsabilités. "On est ensemble car je suis le coach de cette équipe et à la fin, si ça ne marche pas et qu’il y a un C4 qui tombe, ce sera pour moi."

De son côté, le journal Le soir parle d’une victoire "à la René Weiler" pour les Mauves. Une ironie lorsqu’on se rappelle que le Suisse, malgré le titre de champion remporté, avait été licencié car son style de foot ne correspondait pas à l’ADN d’Anderlecht. Le quotidien souligne également qu’ "une partie du mérite revient à Vincent Kompany qui a réussi à se remettre en question."

Le temps est déjà à la Coupe de Belgique qui occupera Anderlecht mercredi et le Standard Jeudi. Les deux clubs affronteront Bruges : le Cercle pour les Mauves, le Club pour les Rouges. Ces deux rencontres seront à suivre sur Club RTL et RTLplay