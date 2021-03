Joao Félix monte, marque et célèbre en insultant un de ses coéquipiers (vidéo)

Joao Félix avait la rage, hier, contre Villarreal. Le jeune Portugais de 21 ans l'a démontré lors de la victoire de l'Atlético Madrid, 0-2, lors de laquelle il a inscrit le deuxième et dernier but de la soirée.

Mais une image a ensuite fait réagir. On y voit le joueur célébrer en mettant son index sur la bouche en regardant le banc. Selon la presse espagnole, le joueur a proféré des insultes, dont un cinglant "Ferme ta putain de gueule".

Si certains craignaient que cela ne cible Diego Simeone, il s'avère qu'il visait en fait un de ses coéquipiers, qui l'avait chambré plus tôt dans la saison. "Ne te fâche pas, tu l’as dit et tu l’as fait. On est ensemble, mon frère", a d'ailleurs écrit Ronan Lodi sur Instagram par la suite.

Diego Simeone, lui, se réjouit de la scène. "Il a bien répondu et c’est ce dont nous avons besoin de sa part. J’adore les joueurs qui se rebellent. Les joueurs doivent être forts et l’équipe a besoin de lui", a lâché le tacticien madrilène.