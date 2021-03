Les Belges à l'étranger - Yassine El Ghanassy signe à Ujpest

(Belga) Yassine El Ghanassy, sans club depuis son départ de Nantes en octobre 2019, s'est engagé avec le club hongrois d'Ujpest. Le club de Budapest l'a annoncé lundi.

Après avoir fait ses débuts professionnels à La Louvière (D3) à l'été 2008, Yassine El Ghanassy, aujourd'hui âgé de 30 ans, a rejoint La Gantoise avant la fin du mercato estival. S'affirmant petit à petit comme un des meilleurs joueurs du championnat, El Ghanassy s'est forgé un chemin vers l'équipe nationale belge, où il compte deux apparitions lors des matches amicaux contre la Finlande et la Slovénie fin 2011 alors qu'il n'avait encore que 20 ans. Le Belgo-Marocain a esnuite porté les couleurs de West Bromwich Albion (2012), Heerenveen (2013), Al-Ain (2014), Stabaek (2015-2016) et Ostende (2016-2017) et Nantes (2017-2018), qu'il quittait en 2018 pour Al-Raed en Arabie Saoudite. Il était revenu à Nantes un an plus tard mais avait résilié son contrat avec les Canaris en octobre 2019 et était depuis sans club. Ujpest, club de Budapest appartenant à la famille Duchâtelet, est 8e du championnat hongrois après 23 journées. (Belga)