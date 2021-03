Gene Haas explique pourquoi il n'a pas voulu sponsoriser Romain Grosjean en IndyCar

Encore très marqué par son effroyable accident, Gene Haas, propriétaire de l'écurie de F1 américaine, a expliqué dans une interview pourquoi il n'avait pas voulu sponsoriser le pilote franco-suisse Romain Grosjean en IndyCar.

Le pilote franco-suisse Romain Grosjean a effectué mardi son premier entraînement sur un circuit IndyCar, dont il disputera le championnat en 2021, moins de trois mois après son effroyable accident à Bahreïn marquant la fin de sa carrière en Formule 1.

Portant lors de ses essais un casque dessiné par ses trois enfants, qu'il portera à nouveau lors de la première course de la saison, Romain Grosjean a dévoilé leur avoir beaucoup parlé ces derniers temps, déclarant qu'ils ont tourné la page et qu'ils sont "contents" pour lui qu'il reprenne la compétition.

Tout le contraire de Gene Haas, propriétaire de l'écurie de F1 américaine. Il a confié ne pas vouloir accompagner son ancien pilote dans sa nouvelle vie. "Il avait demandé si nous voudrions le sponsoriser, et je crois qu'au début j'y étais très ouvert", a-t-il déclaré à Racer.com. "Mais quand il a eu son accident à Bahreïn, j'étais juste extrêmement content qu'il ne se soit pas tué. Il avait beau avoir complètement détruit la voiture, je ne pouvais être plus heureux qu'il ait survécu. Si cette voiture avait pris un angle différent de quelques degrés, dans un sens ou dans l'autre, il n'aurait pas pu sortir par le halo et il serait mort".

Gene Haas, toujours très marqué cet accident, aurait préféré que le Franco-Suisse prenne un peu plus de temps pour remonter dans une voiture. "Il a une femme et trois enfants, et je lui ai juste dit que je ne pouvais envisager de lui donner de l'argent pour qu'il aille se tuer. Je trouvais juste qu'il fallait qu'il reste chez lui et prenne soin de sa famille. Il a échappé au pire".