Top 14: les internationaux toulousains contaminés indisponibles ce week-end

Les aquatre internationaux du Stde toulousain ayant contracté le Covid-19 avec le XV de France ne seront quoi qu'il arrive pas en mesure de jouer ce week-end en Top 14, a-t-on appris mardi auprès de leur club.

Cyril Baille, Antoine Dupont, Julien Marchand et Peato Mauvaka, qui se trouvent toujours à l'isolement, subiront mercredi un nouveau test de dépistage.

Même en cas de résultat négatif et d'accord en ce sens avec la Fédération française de rugby (FFR), Toulouse ne pourra pas compter sur eux samedi pour son match de la 18e journée du Top 14 contre Brive puisque le protocole médical exige de surcroît, pour les joueurs contaminés, des tests sérologiques, des examens cardiologiques et une reprise contrôlée de l'entraînement.

La FFR et les clubs du Top 14 sont actuellement à la recherche d'un compromis pour caler le match du Tournoi des six nations France-Ecosse, reporté en raison du foyer de contamination apparu chez les Bleus.

Parmi les options envisagées: un report de la rencontre fin mars, en dehors de la fenêtre internationale initialement prévue pour le Tournoi, en échange de la possibilité pour les clubs de disposer de leurs internationaux pour la 18e journée du championnat.

Or, d'après la situation à Toulouse, les douze Bleus récemment touchés par le Covid n'auront pas le feu vert médical pour jouer dès ce week-end, comme s'en était ému lundi après de l'AFP le président de Toulon Bernard Lemaître.

"On a l'air de dire que si le match France-Ecosse est reporté fin mars, on va libérer les internationaux ce week-end, sauf que ceux qui sont contaminés ne peuvent pas jouer. C'est donc une fausse bonne nouvelle. C'est du bidon et ils le savent très bien, que ce soit à la Fédération ou à la Ligue", avait dénoncé le dirigeant varois, dont trois joueurs - Charles Ollivon, Romain Taofifenua et Gabin Villière - ont contracté la maladie lors de leur séjour avec le XV de France.

Les internationaux non contaminés mais considérés comme cas contacts pourraient en revanche potentiellement être alignés ce week-end par leurs clubs s'ils sont testés négatifs.

C'est le cas à Toulouse de l'arrière Thomas Ramos et du troisième ligne Selevasio Tolofua. Le pilier droit Dorian Aldegheri, qui a également été appelé chez les Bleus en renfort, ne s'était mêlé à aucun de ses coéquipiers et n'est donc lui pas considéré comme cas contact.