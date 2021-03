Croky-Cup ce soir sur Club RTL: Anderlecht va-t-il poursuivre sur sa lancée du clasico?

Les quarts de finale de la Coupe de Belgique sont au programme aujourd'hui et demain. Deux matchs ce soir, deux demain et une Coupe à suivre sur Club RTL, RTL Play et RTLsport.be.

Ce mercredi

18h00 : Eupen/La Gantoise

20h45 : Anderlecht/Cercle de Bruges (Direct Club RTL dès 20h00)

Ce jeudi

18h00 : Genk/Malines

20h45 : Standard/Club de Bruges (Direct Club RTL dès 20h00)