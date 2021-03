Bruges récupère tous ses joueurs pour la Coupe: surpris, Hein Vanhaezebrouck se pose des questions

A deux jours de son match en Coupe de Belgique, Bruges a récupéré Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil et Matej Mitrovic après leur test positif au coronavirus. Un fait surprenant pour Hein Vanhaezebrouck, entraîneur de la Gantoise, qui a vu sa rencontre face au Club dimanche reportée à cause du coronavirus.

Le Club de Bruges a récupéré Hans Vanaken, Noa Lang, Stefano Denswil et Matej Mitrovic après leur test positif au coronavirus. Les 'Blauw & Zwart' ont annoncé mardi que les quatre joueurs avaient repris l'entraînement tout comme le jeune Samuel Asoma.

Ils avaient été testés positifs au coronavirus avant le match aller des 16es de finale de l'Europa League au Dinamo Kiev (1-1). Ils avaient également manqué la rencontre de championnat face à Oud-Heverlee Louvain (3-0) et le match retour face à Kiev, perdu 0-1.

Fortement touché avec neuf cas positifs dont également Mats Rits, Charles De Ketelaere et le deuxième gardien Ethan Horvath, Bruges avait dû demander le report de son match de championnat à La Gantoise dimanche dernier.

Grâce à ces nouveaux tests négatifs, ils sont tous sélectionnables pour le quart de finale de Coupe de Belgique jeudi sur le terrain du Standard.

Une donnée que ne digère pas Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur des Buffalos: "Il est assez surprenant que tout le monde au Club ait dû être testé de toute urgence lundi. Et maintenant ils récupèrent beaucoup de joueurs... S'ils avaient été testés samedi ou dimanche, il y aurait sans doute déjà eu des joueurs négatifs. Mais bien sûr, le Club n’a pas insisté à ce moment-là... C'est une bonne chose pour eux (le report du match, ndlr). Ils n'ont pas à jouer un match difficile, ils sont plus frais et récupèrent des joueurs pour le match contre le Standard", a-t-il déclaré en conférence de presse mardi.