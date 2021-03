Philip Cofer, nouvel intérieur américain d'Anvers

(Belga) Les dirigeants des Giants d'Anvers ont officialisé ce mercredi l'arrivée de Philip Cofer, un intérieur américain de 24 ans (2m03), pour le reste de la saison en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Après avoir perdu Jalen Jenkins (libéré), Ibrahima Fall-Faye (parti à Monaco) et Roby Rogiers (blessé), les Giants d'Anvers étaient à la recherche d'un nouvel intérieur. Ce mercredi, les Anversois ont officialisé l'arrivée de Philip Cofer. L'intérieur américain, âgé de 24 ans (2m03) est capable de jouer sur les postes 4 et 5. Il a fait son cursus universitaire à l'université de Florida (NCAA) avant d'évoluer en G-League, l'antichambre de la NBA. Ce transfert à Anvers sera sa première expérience en dehors des Etats-Unis. Les dirigeants anversois vont à présent essayer de régler au plus vite l'aspect administratif afin qu'il puisse rapidement être aligné en championnat. Pour rappel, les Giants se sont facilement imposés mardi soir à domicile face à Liège (100-68) et pointent provisoirement à la première place du classement avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites. (Belga)