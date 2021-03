Arsène Wenger veut "organiser la Coupe du monde et l'Euro tous les deux ans"

Arsène Wenger, directeur du développement mondial du football au sein de la FIFA, a une idée pour "réaménager" le calendrier des matches internationaux.

Arsène Wenger est directeur du développement mondial du football au sein de la FIFA. L'ancien entraîneur à succès d'Arsenal fait parler de lui aujourd'hui en raison de l'interview qu'il a accordée au journal français Le Parisien. Dans cet entretien, il propose une "réflexion" pour "réaménager" le calendrier des matches internationaux.

"Est-ce raisonnable, alors que nous nous devons d'être responsables, notamment éco-responsables, de multiplier les voyages pour les trêves internationales? Est-ce en adéquation avec l'évolution de la société? Il faut réorganiser tout cela, regrouper les dates internationales. Une des solutions est sans doute d'organiser la Coupe du monde et l'Euro tous les deux ans et d'arrêter tout le reste. Contrairement à ce que disent certains, ça ne nuira pas au prestige de ces compétitions. La Ligue des champions se tient tous les ans et c'est très prestigieux. Les gens veulent voir des matchs qui comptent, des compétitions qui comptent".