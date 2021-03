Il y a 11 ans Romelu Lukaku faisait ses débuts avec les Diables

C'est lors d'un match amical contre la Croatie le 3 mars 2010 que Romelu Lukaku fait ses débuts en équipe nationale. 89 caps et 57 buts plus tard, Big Rom est déjà entré dans l'Histoire.

Âgé de seulement 16 ans, 9 mois et 18 jours, meilleur buteur de Pro League à ce moment là, Lukaku débute la rencontre comme titulaire. Dick Advocaat, le sélectionneur de l'époque, avait aligné avec lui Eden Hazard, Vincent Kompany et Axel Witsel, entre autres. Une équipe très jeune, la moyenne d'âge des titulaires ce soir là était de 22 ans. Par contre pas de Simon Mignolet et encore moins de Thibaut Courtois dans les cages belges qui étaient défendues par Logan Bailly.

La Belgique, avec des joueurs au potentiel encore inexploité, s'était inclinée 0-1 au Stade Roi Baudouin. Pas de but pour sa première sélection, il se rattrapera largement plus tard.

Le premier pays à voir ses filets trembler à cause de notre attaquant est la Russie. Comme un signe de l'épopée qui l'attendra huit ans plus tard, la Belgique s'était imposée 0-2, grâce à un doublé de Romelu, ses deux premiers buts sous la vareuse des Diables.

Depuis, l'attaquant de l'Inter est devenu totalement incontournable autant dans le 11 de base des Diables que par les défenseurs adverses. Copieusement critiqué, il a toujours répondu sur le terrain en surclassant la concurrence et en améliorant sans cesse les aspects de son jeu qui lui faisait défaut.

Désormais meilleur buteur de l'histoire de notre sélection, Lukaku ne doit plus rien prouver à personne. En se montrant décisif 71 fois (57 buts et 14 assists) en 89 apparitions (80% d'efficacité), ses stats sont foudroyantes. Si l'on compare son rendement par rapport à son temps de jeu (5.501 minutes), Big Rom est décisif toutes les 77 minutes avec le maillot des Diables sur les épaules.

Autre statistique qui montre à quel point Romelu Lukaku s'est rendu indispensable chez les Diables : si l'on excepte le match contre le Danemark en Ligue des Nations, le 5 septembre dernier, le natif d'Anvers a délivré systématiquement au moins un but ou un assist depuis les neufs derniers matchs auxquels il a participé avec les Diables.

A seulement 27 ans, Romelu Lukaku a encore de nombreuses années devant lui pour continuer à améliorer son record de but en sélection et porter notre équipe nationale vers les sommets. C'est tout le bien qu'on lui souhaite.