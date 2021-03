David Goffin expéditif pour filer au deuxième tour

(Belga) Vainqueur du tournoi ATP 250 de Montpellier dimanche dernier, David Goffin, 14e mondial, a poursuivi sur sa lancée lors du tournoi ATP 500 de Rotterdam. Le numéro 1 belge, tête de série N.6 aux Pays-Bas, s'est imposé en deux sets 6-4, 6-0 en 1h01 face à l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37) au premier tour mercredi.

Après avoir converti une balle de break à 1-1, le natif de Rocurt subissait un contre-break à 4-3. Dans la foulée, Goffin remportait une nouvelle balle de break pour faire 5-4 et remporter la première manche sur son service suivant: 6-4. En difficulté dans le premier set, 'La Goff' se libérait totalement dans la seconde manche remportée 6-0. Au deuxième tour, il affrontera le Français Jérémy Chardy (ATP 64) qui a battu son compatriote Ugo Humbert (ATP 31) au premier tour 4-6, 7-6(5), 7-6(4). Il s'agissait du sixième affrontement entre Goffin et Struff. Le Liégeois avait remporté les trois premiers duels en 2014 et 2016 à Metz et en 2018 au 3e tour de l'US Open. Goffin avait ensuite perdu les deux dernières rencontres en 2019 à Barcelone et en 2020 à Cincinnati. Goffin est le seul Belge présent dans le tableau de simple. Sander Gillé et Joran Vliegen, vainqueurs du tournoi ATP de Singapour la semaine dernière, sont eux en lice en double et affronteront la paire grecque Stefanos et Petros Tsitsipas au premier tour mercredi. L'Allemand Alexander Zverev, 7e mondial et tête de série N.3, a lui été éliminé au premier tour 7-5, 6-3 face au Kazakh Alexander Biulbik (ATP 43) mercredi. (Belga)