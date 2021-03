Georges Grün bientôt de retour à Anderlecht? Il répond (vidéo)

Si la direction d'Anderlecht ou Vincent Kompany appelle Georges Grün pour un rôle dans le staff, l'ancien Diable Rouge a expliqué que cela lui "ferait plaisir" mais que son temps était "passé".

"Non, je crois que mon temps est passé", a indiqué le consultant RTL Sport. "Je suis à l'aube d'être soixantenaire. Cela me ferait plaisir, quelque part. Mais non, mon rôle est terminé. Je fais partie du passé".

Une explication non-recevable pour Philippe Vande Walle: "On a eu l'exemple... Oui, ce processus demande du temps, mais le comité anderlechtois peut aussi se remttre en question. Est-ce que Georges peut apporter quelque chose? Evidemment. Mais, on a eu l'exemple avec Luc Nilis, Pär Zetterberg ou encore Nicolas Frutos. On les attire mais ils ne restent pas ou s'en vont. Donc, je peux comprendre le scepticisme de Georges. C'est pas très clair tout ça...".