Timon Wellenreuther a sauvé (et qualifié) Anderlecht face au Cercle Bruges en Croky Cup (vidéo)

Le Sporting d'Anderlecht a rejoint les demi-finales de la Croky Cup, la Coupe de Belgique de football, une première depuis six ans, après son succès (1-0) face au Cercle Bruges mercredi via un but précoce de Lukas Nmecha (12e) mais aussi, et surtout, grâce aux multiples arrêts de son gardien Timon Wellenreuther.

Anderlecht, qui a d'emblée multiplié les combinaisons, s'est payé une frayeur quand Timon Wellenreuther a dégagé sur un adversaire (7e). Les Mauves ont ensuite dominé le reste de la première période. Après la pause, le Cercle a prouvé qu'il n'avait pas abandonné l'idée de créer la surprise. Ainsi Denkey a profité de l'espace qui lui était laissé pour frapper en première intention mais sa volée était trop centrale (47e). Ce n'était pas la soirée de chance pour le Togolais dont la reprise de la tête a heurté le montant (50e). En fin de match, le Cercle n'était pas résigné et Wellenreuther a encore sorti deux ballons chauds d'Uche Ugbo (79e) et de Denkey (88e). Peu rassurant sur sa première sortie, le gardien allemand a finalement sauvé son équipe en seconde période et préservé son billet pour les demies, une première depuis six ans. Les Mauves peuvent lui tirer leur chapeau!