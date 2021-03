Vincent Kompany: "Content avec la tournure qu'a pris ce match" (vidéo)

Anderlecht a éliminé le Cercle Bruges (1-0) mercredi soir pour se hisser en demi-finale de la Coupe de Belgique. Voici la réaction de l'entraîneur des Mauves Vincent Kompany.

"Je savais que ce ne serait pas facile ce soir", a indiqué Vincent Kompany à notre micro. "On sortait d'un Clasico dans lequel on a beaucoup donné. En première mi-temps, on a abordé le match de la bonne manière, on était suffisamment dangereux pour se créer des occasions et marquer. En 2e période, on a eu une petite chute physique. C'est rare que ça nous arrive, mais on s'est accroché. Mais on a quand même su se créer des occasions pour mettre un autre but. Mais il faut reconnaître aussi que l'adversaire a eu des occasions et qu'on n'a pas su tenir notre niveau de la première période".

Cette "chute physique" n'est pas dûe à l'enchaînement des matches, a encore expliqué l'entraîneur des Mauves: "On a eu un match physiquement et émotionnellement intense dimanche contre le Standard et pour la continuité, on a choisi une équipe inchangée. Tout se passait bien en première période, mais en 2e, on a eu une petite chute, on a accusé le coup, mais on a quand même eu nos moments. On était un petit peu plus lourd que d'habitude, mais on a pris le résultat, on a gagné 1-0 et on n'a pas encaissé. Les garçons peuvent être contents avec la tournure qu'a pris ce match de Coupe".

Ce match a vu le retour de Yari Verschaeren et Elias Cobbaut. "Ce sont des garçons qui ont été out pendant très longtemps, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils aient besoin de rythme de jeu. Ils n'en sont pas encore là. Mais on est content de les revoir, et j'espère qu'ils pourront nous aider pour cette fin de saison".