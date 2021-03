L1: fin de série pour Monaco, battu à Strasbourg

Monaco, qui restait sur une excellente série de 12 matches sans défaite et s'était rapproché à un point du podium, a été largement dominé et a cédé en toute fin de match mercredi à Strasbourg (1-0), lâchant des points précieux dans la course à la Ligue des champions.

Les joueurs de Niko Kovac conservent la 4e place mais voient leurs adversaires directs, Lille (1er), Paris (2e) et Lyon (3e) prendre le large, car ils ont tous gagné.

Les Monégasques, qui restaient sur 11 rencontres de L1 à deux buts ou plus, ne se sont même pas procuré deux occasions cette fois et ont été très décevants. Sans un excellent Benjamin Lecomte dans les buts, l'addition aurait même été bien plus lourde.

Ben Yedder a été le seul Monégasque dangereux, sur une volée puissante en toute fin de première période repoussée par Kawashima (45e).

Mais de l'autre côté, après 10 premières minutes timides, Strasbourg a proposé une excellente opposition, butant longtemps sur Lecomte avant de trouver enfin l'ouverture par Frédéric Guilbert à l'orée des arrêts de jeu.

L'ancien Caennais, prêté au Racing par Aston Villa lors du mercato d'hiver, s'est avancé sans être attaqué sur plus de 40 mètres avant de déclencher une frappe croisée victorieuse aux 20 mètres pour le seul but du match (90e+1).

Strasbourg restait sur une belle performance chez le leader lillois (1-1) et enchaîne ainsi avec un nouveau match abouti contre un autre gros client du championnat, de quoi s'éloigner un peu plus de la zone rouge après un début de championnat raté: le Racing pointe à la 14e place, huit longueurs devant le barragiste Nîmes.