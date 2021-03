Natation: Ledecky revient avec une victoire à San Antonio

La nageuse américaine Katie Ledecky a remporté le 1.500 mètres nage libre mercredi à San Antonio pour sa première compétition en un an, à quatre mois des Jeux olympiques.

Ledecky, cinq titres aux JO de Rio-2016, a fait un temps de 15 min 42 sec 92, reléguant loin derrière ses premières poursuivantes, Ashley Twichell (16 min 04 sec 29) et Erica Sullivan (16 min 07 sec 66).

"Je ne m'étais pas fixée trop d'objectifs pour cette première course et je me disais que la faire serait une étape décisive dans ma trajectoire pour revenir à la compétition pour de bon, donc j'ai hâte de vivre le reste de la semaine", a commenté Ledecky après sa course.

La détentrice du record du monde sur 1.500 m (15 min 20 sec 48) est l'immense favorite aux Jeux de Tokyo où la distance est pour la première fois au programme chez les femmes.

La native de Washington a laissé planer le doute sur sa participation à d'autres compétitions d'ici aux qualifications olympiques de l'équipe américaine en juin.

La pandémie de Covid-19, qui a forcé en 2020 le report d'un an des Jeux de Tokyo, jette l'incertitude sur beaucoup de compétitions.

A San Antonio, les nageuses sont tenues de porter le masque avant et après leur course, et les conférences de presse se font par visioconférence.