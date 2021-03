Diables Rouges: Roberto Martinez tente de s'offrir les services d'un défenseur français

La Belgique prépare l'avenir de son équipe nationale. Roberto Martinez espère ainsi convaincre le latéral gauche Adrien Truffert (19 ans) d'opter pour la sélection belge, alors qu'il a déjà évolué chez les jeunes en France.

Roberto Martinez a une idée derrière la tête. Le sélectionneur belge, connu pour ses anticipations, prépare actuellement l'avenir de notre équipe nationale. Alors que nos défenseurs vieillissent, l'Espagnol est à la recherche d'un peu de jeunesse. Et selon nos confrères de Sport/Foot Magazine, il a opté pour un Belgo-Français.

Martinez suivrait de très près les prestations d'Adrien Truffert, qui a déjà porté le maillot de l'Equipe de France dans les sélections jeunes (6 matches en U18, 8 en U19 et 2 en U21). Intéressant à Rennes, où évolue l'ancien Anderlechtois Jérémy Doku, il a la particularité d'être gaucher, ce que recherche particulièrement notre sélectionneur. Le but du sélectionneur est de le convaincre d'opter pour la Belgique (il est né à Liège, mais a quitté le territoire quand il avait 3 mois) et de délaisser un éventuel avenir en Bleu.

Il aurait été contacté par la Fédération en début de semaine. Après Pascal Struijk, un belgo-néerlandais, une solution de plus pour nos Diables Rouges?