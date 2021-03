F1: Haas dévoile sa voiture aux couleurs de la Russie (photos)

L'écurie de Formule 1 Haas a dévoilé jeudi sa monoplace pour la nouvelle saison de F1. Habituellement habillée de rouge et de noir, la voiture portera cette fois les couleurs de... la Russie.

La tournée des présentations de livrées se poursuit, après Mercedes et Aston Martin ces derniers jours, c'est au tour de l'écurie Haas de montrer ses nouvelles couleurs.

Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'écurie a surpris pas mal de monde. En effet, pour faire plaisir à un de ses sponsors principaux, l'écurie américaine s'est peinte aux couleurs de la Russie.

Haas qui avait comme pilote l'année dernière le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen a fait peu neuve en prenant deux rookies : Mick Schumacher (le fils de Michael) et Nikita Mazepin, le fils d'un richissime homme d'affaires russe. C'est pour ce dernier que les couleurs bleue, blanche et rouge ont été mise autant en évidence sur la voiture.

Comme le disent certains fans, on attend effectivement le Grand Prix des USA avec impatience.