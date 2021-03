Greet Minnen se qualifie pour les quarts de finale à Lyon

Greet Minnen, 113e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA de Lyon, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, jeudi. La Campinoise s'est imposée en trois sets 4-6, 6-2, 6-4 en 2h09 face à la Néerlandaise Arantxa Rus, 79e mondiale et tête de série N.8.

Il s'agissait du troisième affrontement entre les deux joueuses. Minnen avait remporté le premier à Shrewsbury en 2018 et Rus s'était imposée en 2019 à Singapour. En quarts de finale, la native de Turnhout affrontera la gagnante de la rencontre entre la Suisse Viktorija Golubic (WTA 129) et la Française Caroline Garcia, 47e mondiale et tête de série N.3.

Après le forfait de Kirsten Flipkens (cheville), Minnen est la seule Belge engagée dans le tableau final à Lyon.