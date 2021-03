Ligue des Champions: Gerard Piqué sera absent pour affronter le PSG

Le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué souffre d'une entorse au genou gauche à une semaine du match retour du huitième de finale de la Ligue des champions à Paris, a déclaré jeudi le club, sans préciser la durée de son indisponibilité.

Piqué a dû être soigné mercredi au cours de la demi-finale retour de la Coupe du roi, gagnée par le Barça (3-0) face à Séville. Il a pu terminer le match et a même été l'auteur du deuxième but qui a poussé les deux équipes en prolongation. Barcelone, battu 2 à 0 à l'aller, a arraché sa qualification.



Le joueur, âgé de 34 ans, a déjà manqué trois mois cette saison à cause d'une entorse au même genou. Il avait fait son retour pour le match aller des huitièmes de finale de la C1, perdu 4 à 1 à domicile contre le PSG le 16 février. Le match retour aura lieu mercredi prochain.

Selon le journal espagnol AS, Piqué d'une "entorse latérale du ligament du genou". Une blessure qui devrait le tenir écarté des terrains pour trois semaines. L'espagnol ratera, dans ce cas, le match retour des 8e de finale face au PSG, la semaine prochaine.