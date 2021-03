Cyclisme: Philippe Gilbert dévoile son programme du mois de mars

Publié sur son compte Twitter, Philippe Gilbert dévoile ses ambitions pour le mois de mars.

L'ancien champion de Belgique sera présent dès dimanche sur les routes de Paris-Nice. Une semaine plus tard, le Remoucastrien tentera de réussir le dernier grand défi de sa carrière : remporter Milan-Sanremo. La course italienne est le dernier des monuments cyclistes qui manque à son palmarès.

Six jours après, on retrouvera l'ancien champion du monde sur nos terres belges pour le Grand Prix de l'E3 et deux jours plus tard à Gand-Wevelgem.

Un mois de mars bien chargé.