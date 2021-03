Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Michael Somers, disqualifié, avait la finale en vue : "Ça ne devrait pas arriver"

(Belga) Michael Somers a terminé 5e de la deuxième série du 1500 m des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle de Torun en 3:40.97 jeudi soir. Il a toutefois été disqualifié par la suite parce qu'il a effectué plusieurs pas hors de la piste après avoir trébuché. Il semblait être en route vers une place en finale. "J'ai fait une course parfaite et puis il se passe quelque chose qui ne devrait pas arriver", a-t-il déclaré après sa course dans la zone mixte.

"J'ai essayé de me positionner à l'avant pour être à l'intérieur de la piste afin de ne pas perdre trop de force. J'étais bien jusqu'à 500 mètres de l'arrivée et à un moment donné, j'ai essayé de réagir et j'ai frappé l'intérieur du rail avec mon pied, après quoi j'ai mis mon pied de travers et je suis sorti de la piste pendant un moment. J'y ai facilement perdu une seconde. Je pense que j'aurais pu courir sous 3:40 ici pour être presque certain d'être parmi les qualifiés au temps. Je vais aussi faire examiner ma cheville parce qu'elle commence déjà à se raidir". Oussama Lonneux a terminé huitième en 3:42.68 dans la première série après avoir longtemps occupé la quatrième et la cinquième position. Ce n'est qu'à la fin qu'il a dû lâcher prise. "J'ai tout donné, je me suis battu comme un lion pour rester devant. Je ne regrette rien. J'ai convenu avec l'entraîneur d'être à l'avant dès le début. À un moment donné, cela poussait et tirait vraiment, je ne portais mes pointes qu'à moitié. Heureusement, mon pied est rentré dans ma chaussure pendant que je courais. Cela vous fait perdre votre équilibre et votre rythme. A un tour de la fin, j'étais toujours dans le top 4. J'ai abandonné à la fin, mais cela ne fait que me donner envie de revenir encore plus fort. C'est une grande expérience de courir avec des athlètes que je ne vois normalement qu'à la télévision. Pour une place en finale, il était encore trop tôt". Lonneux ne rentrera en Belgique avec le reste de la sélection que lundi. "Les prochains jours, je vais me reposer un peu et encourager le reste de notre délégation, car ce championnat ne fait que commencer. Je vais discuter avec mon entraîneur de ce que nous pouvons encore faire pour nous améliorer. Je veux toujours en profiter ici, malgré les circonstances difficiles". (Belga)