Mbaye Leye sur la main de Mignolet: "C'est fou, les Néerlandophones doutent et vous pas, alors que vous avez les mêmes images" (vidéo)

Voici la réaction de Mbaye Leye après Standard-Bruges en Croky Cup jeudi soir.

"Non, ce n'est pas un soulagement", a confié Mbaye Leye à notre micro. "C'est un match avec une prestation complète avec tous les ingrédients nécessaire dans le matériel du joueur de foot: la grinta, la personnalité, le leadership et le fait d'être là dans les duels. Aujourd'hui, ce que j'ai demandé à mes joueurs, je l'ai reçu. Et le staff aussi a fait plus que ce qu'il devait faire. Et c'est avec ça, un ensemble, un collectif, un groupe et des supporters qui étaient présents qu'on a pu gagner ce match, parce que tout le monde a pris ses responsabilités".

Interrogé sur le but refusé de Mignolet, l'entraîneur des Rouches sourit: "C'est fou hein. Je viens de passer à l'interview chez les Néerlandophones et vous êtes quasi sûrs que c'est faute de main alors qu'eux doutent beaucoup, alors que vous avez tous les deux les mêmes images. Ca veut dire beaucoup... Ensuite, ça arrive les réactions à chaud à cause de l'adrénaline et de l'excitation des gens. Moi, ce que je retiens, c'est la prestation collective qu'on a fait ensemble et c'est ce qu'on doit faire, c'est être régulier car si vous l'avez fait une fois, vous êtes capables de le faire plusieurs fois. Et on va essayer de rester sur ce chemin-là parce que ça doit nous servir. Ca, c'est le plus important pour moi".