Top 14: Clermont en trouble-fête, Toulon pour relever la tête

Clermont peut se hisser provisoirement à la deuxième place du Top 14 en cas de succès vendredi à Montpellier en ouverture d'une 18e journée marquée par une affiche aux allures de phase finale entre le Racing 92, troisième, et Toulon, dans une mauvaise passe.

. Podium en vue pour Clermont

Le trou d'air du début de l'hiver est oublié à Clermont. Le club auvergnat vient d'inscrire 18 essais en deux matches contre Bayonne (73-3) et Agen (52-16), et a profité de ces deux succès bonifiés pour revenir à portée de tir du trio de tête. Les Clermontois, qui voudraient offrir un beau cadeau de départ à leur entraîneur Franck Azéma, en partance à la fin de la saison, affrontent vendredi un autre mal classé, Montpellier, 11e, et pourraient dépasser La Rochelle et le Racing 92 en attendant leurs matches le lendemain.

. Toulouse retrouve Ntamack

La défaite à Lyon (31-23) n'aura été qu'un avertissement sans frais pour le Stade toulousain. Diminué par les absences de ses Bleus, le club haut-garonnais a superbement réagi en allant s'imposer et reprendre les commandes du classement à La Rochelle (14-11), qui n'avait plus chuté à domicile depuis près de deux ans. Les Rouge et Noir doivent récupérer samedi pour la réception de Brive leur ouvreur international Romain Ntamack, éloigné des terrains depuis fin décembre (mâchoire). Le champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe, après avoir dépanné à l'ouverture à La Rochelle, devrait retrouver un poste plus habituel, à l'arrière ou à l'aile. Pas forcément de quoi rassurer des Brivistes qui ont pris un peu de marge pour le maintien en infligeant à Bordeaux-Bègles (25-23) son premier revers de l'année 2021.

. La Rochelle, dernier effort

Les Rochelais, émoussés physiquement, ont été les premiers à le reconnaître après leur défaite sur le fil contre Toulouse: les vacances leur feront du bien. Il leur faudra auparavant fournir un dernier effort sur le terrain de Castres s'ils souhaitent suivre la cadence dans le haut du classement et garder Clermont à distance. Le CO, qui vient de prolonger d'une saison son emblématique demi de mêlée Rory Kockott, dispose comme Brive d'un petit matelas sur les trois équipes les plus concernées par le maintien, Montpellier, Pau et Bayonne.

. Toulon obligé de bricoler

Pour rester dans le wagon de la phase finale, le RCT doit se ressaisir après trois défaites en quatre matches. La dernière, vendredi à domicile contre Bayonne (16-14), pensionnaire de la zone rouge, a confirmé les limites du moment de l'équipe varoise, privée alors d'une vingtaine de joueurs. Contre le Racing 92, troisième au classement, "on va essayer de trouver des solutions en bricolant puisqu'on est devenu les rois du bricolage", a prévenu l'entraîneur Patrice Collazo qui ne pourra a priori pas compter sur le retour de tous ses internationaux français. Le troisième ligne et capitaine Charles Ollivon, le deuxième ligne Romain Taofifenua et l'ailier Gabin Villière ont tous les trois été testés positifs au Covid-19 avec les Bleus. "Pour le moment on est content de la caisse à outils que nous avons", a affirmé de son côté Laurent Travers, l'entraîneur du Racing 92, en quête d'une cinquième victoire d'affilée. Le dernier duel entre les deux équipes, le 17 janvier en région parisienne, avait tourné à l'avantage du RCT (29-23).

. Lyon veut grappiller, l'UBB se relancer

Après avoir fait chuter le Stade toulousain, leader, le Lou se rend à Bayonne pour se rapprocher du Top 6. Privé du pilier droit Demba Bamba de nouveau blessé (ischio-jambier droit), les Rhodaniens espèrent compter sur leurs autres internationaux français Killian Geraci, Pierre-Louis Barassi et Dylan Cretin de retour en club après la découverte du cluster à Marcoussis. A Bordeaux-Bègles, l'entraîneur Christophe Urios attend des résultats de tests sanitaires pour savoir s'il pourra bénéficier de l'ensemble de ses internationaux. L'UBB, opposé à Pau, veut renouer avec la victoire après le coup d'arrêt à Brive.