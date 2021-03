Rugby: Dupont? "J'ai dû lui manquer pendant deux mois", sourit Ntamack

Victime fin décembre d'une double fracture de la mâchoire, l'ouvreur du XV de France Romain Ntamack effectue son retour à la compétition samedi, avec le Stade toulousain contre Brive en championnat, après avoir mangé "beaucoup de purée" et sans doute un peu "manqué" au demi de mêlée Antoine Dupont.

QUESTION: Comment avez-vous vécu ces deux mois sans jouer?

REPONSE: "Je savais qu'il fallait bien passer par là à un moment ou à un autre dans une carrière de rugbyman. Dans mon malheur, j'ai eu la chance que ma saison ne soit pas terminée. J'en ai profité pour recharger les batteries. J'ai pu partir à la mer quelques jours avec des amis, à la montagne aussi. Ça m'a permis de m'aérer l'esprit, de penser un peu à autre chose qu'au rugby."

Q: Avez-vous une recette de soupe ou de purée à partager?

R: "C'est vrai que ça a été une période assez difficile pendant une quinzaine de jours après l'opération. Je ne pouvais pas trop ouvrir la bouche et il fallait que je mange des choses assez molles: des compotes, de la purée... J'ai eu la chance que ma mère me fasse beaucoup de petits plats, des trucs assez consistants pour que je ne perde pas trop de poids."

Q: Comptez-vous disputer le reste du Tournoi des six nations avec la France?

R: "La priorité, déjà, c'est de

bien revenir en club. On verra ensuite si je suis rappelé contre l'Angleterre (le 13 mars, ndlr) et quel rôle j'aurai éventuellement à jouer. Pour l'instant, après deux mois, j'ai juste envie de retrouver les terrains."

Q: La victoire contre l'Angleterre l'an dernier dans le Tournoi a-t-elle constitué un acte fondateur de l'ère Fabien Galthié?

R: "C'est effectivement l'un des matches qui nous a fait prendre conscience de notre potentiel et du talent qu'on avait. Celui au pays de Galles aussi ensuite. Ces matches ont marqué notre début d'aventure ensemble et on est depuis sur une bonne continuité."

Q: Ce succès au pays de Galles justement reste-t-il un match référence pour vous?

R: "J'ai un peu l'impression que c'était mon premier match international tellement on m'a parlé de celui-là. Je pense que j'avais aussi fait de très bons matches avant en équipe de France. Après, il y avait le contexte, ça faisait 10 ans que la France n'avait pas gagné à Cardiff et ça a marqué les esprits."

Q: Qu'avez-vous pensé des prestations de Matthieu Jalibert lors des deux premiers matches du Tournoi?

R: "A l'image de l'équipe, il a été bien. C'est une bonne chose, ça montre qu'il y a du potentiel à l'ouverture."

Q: Craignez-vous que la concurrence ait marqué des points en votre absence?

R: "Le maillot n'appartient à personne, il faut donc le mériter. Je pense que je n'ai pas à me cacher des performances que j'ai pu faire l'année dernière. J'ai montré maintes fois de belles choses avec ce maillot de l'équipe de France et il faudra que je le refasse pour gagner ma place."

Q: Les déboires sanitaires rencontrés dernièrement par le XV de France peuvent-ils briser son élan?

R: "Même si j'étais à l'extérieur de tout ça, j'ai suivi comme tout le monde. Connaissant les joueurs, je ne pense pas que ça ait changé quoi que ce soit. Nous, en tant que joueurs, notre seul intérêt c'est de gagner chaque match, de gagner des titres. Donc ce qui se passe extra-sportivement nous importe peu, il n'y a que le terrain qui nous intéresse."

Q: Le fait d'évoluer dans le même club que Dupont à Toulouse est-il un avantage?

R: "C'est bien d'avoir des automatismes en club et de pouvoir les garder en équipe de France. Ça nous permet de gagner du temps sur beaucoup de choses. En plus, on s'entend très bien dans la vie. Je pense que j'ai dû lui manquer pendant ces deux mois (rires). Il me tarde de pouvoir rejouer à ses côtés."

Propos recueillis par Sébastien DUVAL