Croky Cup: le discours fort de Mbaye Leye après le match contre Bruges (vidéo)

L'entraîneur du Standard Mbaye Leye a délivré un discours fort de après le match contre Bruges jeudi soir en Croky Cup.

Le Standard de Liège a éliminé le Club de Bruges (1-0) en quarts de finale de la Croky Cup, la Coupe de Belgique de football, jeudi soir à Sclessin. Les Rouches ont ainsi rejoint Eupen, Anderlecht et Genk en demi-finales.

Malgré cette belle qualification, Mbaye Leye en veut encore plus. C'est ce qu'a laissé transparaître l'entraîneur des Rouches dans son discours d'après-match. "Ce n'est pas le moment des félicitations. Une fois ce n'est pas assez", a-t-il notamment insisté. "J'attends la même chose dimanche, à Mouscron. On doit toujours jouer comme ça. Il reste cinq matchs de championnat et deux matchs de Coupe à jouer. Ça doit être comme ça jusqu'à la fin".