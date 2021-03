Thomas Meunier: "Je ne sais pas qui va parvenir à renverser Bruges, à moins d'un miracle" (vidéo)

Dans une interview, le Diable Rouge Thomas Meunier n'a pas tari d'éloges à propos de son ancien club, le Club de Bruges, leader autoritaire de la Jupiler Pro League de football.

Le Club de Bruges caracole en tête du championnat avec notamment 15 points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Antwerp. Les Blauw & Zwart sont bien partis pour le titre, le deuxième d'affilée. Cela fait quelques années que le club de la Venise du Nord est au sommet. Ce qui ne surprend pas du tout Thomas Meunier, qui y a évolué de 2011 à 2016 avant un beau transfert au Paris Saint-Germain.

"Absolument pas", a-t-il indiqué lors d'une interview à nos confrères d'Eleven Sports. "Les bases posées par le président Bart Verhaeghe et le CEO Vincent Mannaert ainsi que le renouveau brugeois en 2011 portent leurs fruits depuis plusieurs années. Tout ce qui a été créé par cette nouvelle génération brugeoise, ce n'est que de la réussite (...) Je pense que Bruges a tout pour réussir, financièrement ils ont un beau matelas de secours (...) Bruges est un club intelligent, ils savent ce qu'ils font, il y aune vraie expertise et un savoir-faire et on le voit (...) Dans les cinq années qui viennent, je ne sais pas qui va parvenir à renverser le Club de Bruges, à moins d'un miracle".

