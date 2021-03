Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Stijn Baeten 13e du 1.500m, l'or pour Jakob Ingebrigtsen

(Belga) Stijn Baeten s'est classé 13e et dernier de la finale du 1.500m, vendredi, aux Championnats d'Europe d'Athlétisme en salle à Torun, en Pologne. Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a remporté son duel très attendu face au Polonais Marcin Lewandowski et décroché le titre européen.

Ingebrigtsen s'est imposé en 3:37.56, prenant sa revanche sur Lewandowski (3:38.06), qui l'avait devancé à Glasgow en 2019. L'Espagnol Jesus Gomez a complété le podium (3:38.47). Baeten a franchi la ligne en 13e position en 3:46.31. Son record personnel est de 3:39.88. Baeten s'était qualifié pour la finale en terminant quatrième de sa série jeudi et en étant le quatrième et dernier repêché au temps (3:40.40). Oussama Lonneux et Michael Somers avaient été éliminés en séries. (Belga)