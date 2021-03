Euromillions Basket League - Limburg United s'impose dans le choc face à Mons, Charleroi gagne à Liège

(Belga) Limburg United s'est imposé à domicile au bout du suspense face à Mons vendredi soir (70-68) en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Dans le même temps, Louvain s'est imposé à domicile face au Brussels (81-65), Malines s'est incliné face à Alost (67-86) et le Spirou de Charleroi l'a emporté sur le parquet de Liège (65-80).

Match à suspense vendredi soir entre Limburg United et Mons, deux équipes au coude à coude en championnat. La première mi-temps était à mettre au crédit des locaux (18-12 et 36-25 à la pause) notamment grâce à Silas Melson (16 points) et Daniel Waldin-Mullings (15 points). Au retour des vestiaires, les Montois réagissaient grâce à Skylar Spencer (15 points et 7 rebonds) pour réduire l'écart à l'entame du dernier acte (50-42). Les joueurs de Vedran Bosnic, le coach de Mons, grignotaient et passaient même devant à quelques minutes de la fin du match mais Limburg United ne craquait pas sur la ligne des lancers francs pour s'offrir la victoire au bout du suspense (70-68). Dans le même temps, Louvain l'a emporté à domicile face au Brussels (43-35 et 81-65) grâce à son trio Ryan Kriener (23 points et 13 rebonds), Joshua Heath (16 points et 10 passes) et Jonas Delalieux (16 points et 9 rebonds). Côté bruxellois, Pavle Djurisic termine meilleur marqueur avec 17 points. Les deux dernières rencontres de la soirée ont vu le Spirou de Charleroi s'imposer sur le parquet de Liège (35-50 et 65-80) et Alost faire de même à Malines (36-36 et 67-86). Au classement, Anvers reste en tête avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites, suivi de Mons (8-2), Ostende (8-1), Limburg United (6-3), le Brussels (3-9), Charleroi (4-6), Alost (5-3), Malines (3-6), Louvain 2-7) et Liège (1-9). (Belga)