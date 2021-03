Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Eliott Crestan peut aller en demi-finale l'esprit tranquille

(Belga) Eliott Crestan s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du 800m à l'Euro d'athlétisme en salle de Torun, en Pologne. Aurèle Vandeputte a été éliminé.

Crestan a remporté la sixième série en 1:48.32. "Je suis très heureux. Mon premier objectif était de passer ces séries, et j'ai réussi. Dans les 300 derniers mètres, j'ai tout donné pour me hisser parmi les trois premiers. Grâce à ces prestations, je peux aller en demi-finales l'esprit tranquille", a-t-il expliqué. Crestan dispute son deuxième Euro seniors, après avoir été éliminé en séries à Berlin en 2018. "Après ma blessure en 2019, j'ai connu une année sans blessure. Les entraînements se passent bien, il y a des progrès et je veux vraiment courir. Surtout maintenant, car il y a peu de championnats. J'ai vraiment hâte de montrer ici à Torun." Vandeputte a fini quatrième de la troisième série en 1:50.30. "Je savais que je devais partir rapidement, car il n'y avait pas de repêchage après, donc je devais choisir une bonne position dès le départ. Mon départ était donc bon, ils m'ont laissé une devant. J'ai pu conserver cette position, mais soudain ils sont arrivés à trois et j'ai été dépassé. C'est cher payé, mais je suis heureux d'avoir pu mon montrer." (Belga)