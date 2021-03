Kevin De Bruyne et Manchester City vont-ils battre un incroyable record du Bayern Munich?

Avec 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Manchester City a en vue le record des 23 succès établi par le Bayern Munich en début de saison et pourrait s'en rapprocher en triomphant de son dauphin et voisin, United, dimanche (16h30 GMT). Tour d'Europe des records dans les cinq grands championnats.



Allemagne: Bayern Munich avec 23 victoires



On pensait ce record parti pour durer, mais l'incroyable série des Bavarois est déjà en péril. Elle a commencé le 16 février 2020 avec un succès 4-1 à Cologne lors de la 22e journée de la saison 2019-2020, juste avant que la pandémie de Covid ne vienne chambouler le football européen, et s'est achevée le 27 septembre avec une défaite 4-1 à Hoffenheim lors de la 2e journée de l'actuelle saison. Elle a permis au Bayern de réussir un quintuplé légendaire: Championnat, Coupe et Supercoupe d'Allemagne, Ligue des Champions et les Supercoupe d'Europe.



Espagne: Real Madrid avec 22 victoires



La plus longue série en Espagne appartient au Real Madrid dirigé par Carlo Ancelotti. Elle a débuté en fanfare mi-septembre 2014 par un succès en Ligue des champions 5-1 contre Bâle et a été marquée par une victoire 3-1 dans le Clasico. Le Real a également remporté le Mondial des clubs FIFA le 20 décembre avant que son élan soit brisé au match suivant, deux semaines plus tard, par Valence (2-1). Malgré cette série, le Real a dû laisser le titre de champion à Barcelone et céder en demi-finale de la C1 face à la Juventus.



Angleterre: Manchester City avec 21 victoires, série en cours



Il faut remonter au 15 décembre 2020 pour trouver trace d'un match où City n'a pas levé les bras au coup de sifflet final, avec un nul contre le mal classé West Bromwich Albion (1-1). Les Sky Blue réalisent une saison encore plus impressionnante que Liverpool l'an passé et ont battu presque tous leurs principaux rivaux chez eux lors de cette période: Chelsea (3-1), Manchester United (2-0 en Coupe de la Ligue), Liverpool (4-1), Everton (3-1). Les Citizens ont terminé 13 de ces 21 matches sans prendre de but. Avec 14 points d'avance après 27 journées, le titre leur semble promis.



France: Bordeaux et Paris avec 16 victoires



Sous les ordres de Laurent Blanc, Bordeaux a été le premier à enchaîner 16 victoires, à cheval sur les saisons 2008/2009 et 2009/2010. Une série qui leur a notamment permis de réaliser un doublé championnat/Coupe de la Ligue et de remporter le Trophée des champions. Elle s'est arrêtée avec un match nul (0-0) contre l'OM. Aussi dominant soit-il en France, le Paris SG n'a jamais fait mieux. Il n'a pu qu'égaler cette série au coeur de la saison 2015/2016. C'est Lille, l'une de ses bêtes noires, qui a coupé court avec un 0-0 lors de la 26e journée de Ligue 1.



Italie: Milan AC avec 15 victoires



C'est le plus vieux record national des cinq grands championnat puisqu'il faut remonter à 1992 pour trouver 15 victoires de suite, à cheval sur deux saisons, par le Milan AC de Fabio Capello. Les Rossoneri avaient remporté le championnat ces deux années-là.



Ailleurs en Europe, l'Ajax



Hors des cinq grands championnats, la référence est le record de l'Ajax Amsterdam de Johann Cruyff en 1970/1971 avec 26 victoires de rang, dont les doubles confrontations contre Marseille et Arsenal sur la route d'une de ses trois Coupes d'Europe des clubs champions. Mais le record "officiel" en Europe, selon le Livre Guiness des records, appartient à l'équipe galloise des New Saints qui a enchaîné 27 succès en 2016, inscrivant la bagatelle de 88 buts au passage, pour 13 encaissés seulement.