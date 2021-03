Top 14: Toulouse finit fort contre Brive

A l'image de son ouvreur international Romain Ntamack, de retour après plus de deux mois d'absence, Toulouse a mis du temps à trouver le bon tempo pour venir à bout de Brive (42-17) samedi lors de la 18e journée du Top 14.

Ce succès bonifié, long à se dessiner, permet au Stade toulousain de consolider sa première place avant une trêve de deux semaines.

Le CAB, qui avait remporté quatre de ses cinq derniers matches, notamment face à Bordeaux-Bègles et Toulon, a échoué de son côté à accrocher un autre "gros" à son tableau de chasse et reste à la neuvième place du classement, à distance raisonnable de Pau et Bayonne dans la course au maintien.

Deux pénalités dans ses cordes ratées, autant de coups de pied rasants contrés et une montée défensive hasardeuse sur le premier essai briviste: victime d'une double fracture de la mâchoire, Ntamack n'avait plus joué depuis fin décembre et cela s'est vu en début de match.

Le demi d'ouverture toulousain, qui a aussi envoyé directement en touche le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, devra élever son niveau de jeu s'il est rappelé avec les Bleus pour affronter l'Angleterre la semaine prochaine dans le Tournoi des six nations.

Comme lui, le Stade toulousain, une semaine après le gros combat remporté sur le terrain de La Rochelle, a rendu une copie très poussive pendant une bonne heure.

Trop brouillons et gênés par la défense agressive des Corréziens, les Rouge et Noir ont tout de même viré en tête à la pause (14-10) grâce à deux essais de Joe Tekori et François Cros.

Le troisième ligne international, blessé au pied droit depuis l'automne, avait lui aussi commis quelques maladresses pour son retour avant d'aplatir en puissance.

Brive est brièvement repassé devant en deuxième mi-temps, longtemps disputée sur le même faux rythme, grâce à un essai en force de son pilier Luka Japaridze.

Mais Toulouse a fini fort la rencontre après avoir inscrit deux essais de pénalité, sur deux mauls pénétrants écroulés, et bénéficié de trois cartons jaunes côté briviste qui lui ont donné l'occasion de faire grossir le score et d'aller chercher le point de bonus offensif.