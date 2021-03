Rallye automobile: des voitures hybrides moins bruyantes mais plus coûteuses

A deux mois de la première manche du championnat de Belgique des Rallyes, les essais sont en cours. Mais avec la crise sanitaire, difficile de trouver des sponsors pour plusieurs équipages. Des formules à moindre coût voient le jour car à l'avenir, les bolides coûteront beaucoup plus chers avec l'arrivée des moteurs hybrides.

500 kilowatt pour 1300 kilos et le bruit d’une voiture téléguidée… Les prochaines voitures de rallyes électrifiées seront presque inaudibles pour les spectateurs. Adrian Fernémont, pilote de rallye et champion de Belgique en 2019, pense que "ce sera vraiment quelque chose de dangereux sur un rallye" contrairement aux circuits. "Mais on doit passer par là, l'hybridation va devenir la norme. J'espère quand même qu'il restera toujours un moteur thermique, et moins polluant!", continue le champion de rallye belge.

Vers un championnat de voitures hybrides?

La Fédération internationale de l’automobile compte lancer un championnat de bolides en partie hybrides pour 2022. Dans 4 ans, certains constructeurs comme Jaguar prévoient une gamme 100% électriques et d’autres suivront inéluctablement.

"On va devoir évoluer dans leur sens si on veut continuer le business. On ne saura plus revenir en arrière mais justement on se plie aux nouvelles évolutions", précise Sandrine Wanson, coordinatrice du Clio Trophy.

Résultat: des voitures encore trop coûteuses pour garder ce sport séduisant. Des formules de promotion moins chère voient alors le jour. Et octroient des avantages… A 23 et 25 ans, Morgane et son amie ont décidé d’en profiter: "L'équipage 100% féminin ça veut dire combinaison gratuite, sous-vêtement ignifugé gratuit et structure assistance gratuite".

Avec la crise sanitaire, les équipages ont de plus en plus de mal à trouver des partenaires. Adrian Fernémont le premier: "Il n'y a pas d'autres solutions. Il y a des gens qui ont moins bien travaillé ou qui n'ont pas travaillé du tout", explique-t-il. "J'ai parfois peur de prendre mon téléphone pour appeler mes partenaire, je pense que c'est un peu indécent dans cette situation-là de leur demander de faire un effort", continue le champion belge.

Raison pour laquelle le calendrier belge est aussi revu à la baisse avec un championnat de 10 épreuves qui débute au rallye de Wallonie le 30 avril prochain.