Strade Bianche - Wout van Aert, 4e, content de sa forme ascendante, mais "il manque le dernier pourcent"

(Belga) Quatrième des Strade Bianche (WorldTour), Wout van Aert (Jumbo-Visma) a concédé qu'il n'était pas assez fort dans le final samedi et qu'il lui manque encore "le dernier pourcent", mais pour sa première course sur route de la saison, le vice-champion du monde de cyclocross était content de sa forme ascendante.

"C'était une course difficile, mais peut-être pas la plus difficile que j'ai roulée ici", a expliqué Wout van Aert qui s'est retrouvé dans le groupe des favoris, composé de sept hommes, à l'avant pour les 50 derniers kilomètres. "Il y avait beaucoup de vent dans la deuxième partie. Et j'ai senti dans le final que le dernier pourcent n'y était pas. Je n'étais pas assez fort. J'ai vraiment eu dur dans la dernière montée. En plus, j'ai été le premier à être en difficulté dans le groupe de tête, même si j'ai pu revenir et laisser trois coureurs derrière moi. Je suis satisfait de ma forme ascendante. Et je peux être content avec cette 4e place. Van der Poel a été très impressionnant." C'est le moins bon résultat de Wout van Aert dans cette course qu'il avait remportée l'an dernier finissant troisième en 2018 et 2019. (Belga)