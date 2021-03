Jumping CSI de Doha - Niels Bruynseels gagne le premier Grand Prix du Global Champions Tour

(Belga) Niels Bruynseels est le premier leader du Global Champions Tour en équitation. L'Anversois de 38 ans a remporté samedi le Grand Prix de Doha, manche d'ouverture de la saison. En selle sur Delux, il a été le plus rapide des quatre cavaliers à réaliser un sans-faute dans le barrage à sept. L'Italien Lorenzo De Luca, sur Nuance Bleue, a terminé deuxième à 27 centièmes, le Canadien Eric Lamaze, sur Dieu Merci, troisième à 42 centièmes.

Les autres Belges n'ont pas atteint le barrage. Olivier Philippaerts, sur Legend of Love, s'est classé 12e, Constant Van Paesschen, sur Isidoor, 15e, et Gregory Wathelet, sur Nevados 19e. Philippaerts et Van Paesschen ont concédé 4 points de pénalité, Wathelet 8. Jos Verlooy et Varoune ont abandonné.