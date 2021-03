Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Eliminé de toute justesse en demi-finales du 800m, Eliott Crestan espérait aller en finale

(Belga) Eliott Crestan a manqué de très peu une place en finale du 800m des championnats d'Europe d'athlétisme samedi à Torun en Pologne. Le Namurois a terminé 3e de sa demi-finale en 1:46.40 battu sur le fil par le Français Pierre-Ambroise Bosse (1:47.86) et surtout le Polonais Adam Kszczot (1:48.12). Seuls les deux premiers se qualifiaient pour la finale.

"J'avais fixé les demi-finales comme objectif, mais quand tu y es, tu veux bien sûr aller en finale", a commenté Eliott Crestan en zone mixte. "Je suis quand même content de mes championnats. J'ai montré que je pouvait me battre en demi-finales. J'ai eu plus dur que hier, mais c'est normal. Le niveau de ma demi-finale était très élevé. Pierre-Ambroise Bosse et Adam Kszczot sont de véritables références sur 800m. Ils ont de l'expérience et ils sont tout simplement plus forts. J'ai essayé comme en série d'accélérer très fort à mi-course, mais Bosse ne m'a pas laissé prendre la tête. Il est aussi champion du monde et sait exactement ce qu'il doit faire. Et il ne te laisse pas passer." (Belga)